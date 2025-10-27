"Гражданский договор" не пойдет на внеочередные выборы в Армении

Правящая партия Армении отказалась идти на досрочные выборы. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян.

Партия "Гражданский договор" готовится только к предстоящим выборам в июне 2026 года. Участвовать во внеплановом голосовании нет необходимости. С таким заявлением выступил руководитель аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, глава предвыборного штаба партии Араик Арутюнян.

"Мы идем на очередные выборы, и здесь не нужно искать какие-то интриги"

- Араик Арутюнян

Напомним, ранее СМИ писали о возможном участии "Гражданского договора" в досрочных выборах. Сообщалось, что такое решение могло быть продиктовано стремлением властей не допустить оппозицию к регистрации на запланированное голосование.

На вопрос о проведении внеплановых выборов в Армении Арутюнян ответил, что для этого должно произойти что-то исключительное. В интервью Sputnik Армения он подчеркнул, что "Гражданский договор" готовится только к июньскому голосованию.