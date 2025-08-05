Вестник Кавказа

Гражданам Грузии могут не дать визу в США для рождения ребенка

Гражданам Грузии могут не дать визу в США для рождения ребенка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американское посольство в Грузии распространило заявление, в котором предупредило граждан страны: если цель поездки в США – появление на свет ребенка, то визу могут не дать.

Жители Грузии рискуют не получить визу в США, если выяснится, что они собираются ехать в Америку для родов, предупредило посольство Штатов в Тбилиси.

"Недопустимо использование визы только для родов, с той целью, чтобы вашему ребенку было предоставлено гражданство США"

– американское посольство

В дипмиссии подчеркнули, что если консульские офицеры на основании каких-либо данных заподозрят, что гражданка Грузии едет в США, чтобы родить ребенка, который получит американское гражданство, то виза выдана не будет.

Напомним, что, по данным Госдепартамента, за прошлый (финансовый) год посольство США в Тбилиси выдало 12 305 виз.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1060 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.