Гражданам Грузии могут не дать визу в США для рождения ребенка

Американское посольство в Грузии распространило заявление, в котором предупредило граждан страны: если цель поездки в США – появление на свет ребенка, то визу могут не дать.

Жители Грузии рискуют не получить визу в США, если выяснится, что они собираются ехать в Америку для родов, предупредило посольство Штатов в Тбилиси.

"Недопустимо использование визы только для родов, с той целью, чтобы вашему ребенку было предоставлено гражданство США"

– американское посольство

В дипмиссии подчеркнули, что если консульские офицеры на основании каких-либо данных заподозрят, что гражданка Грузии едет в США, чтобы родить ребенка, который получит американское гражданство, то виза выдана не будет.

Напомним, что, по данным Госдепартамента, за прошлый (финансовый) год посольство США в Тбилиси выдало 12 305 виз.