Государство стало больше поддерживать виноградарство на Ставрополье

Господдержка виноградарства и виноделия в Ставропольском крае выросла на 11%. В 2025 года она составила свыше 175 тыс рублей.

Поддержка государства на развитие виноградарства в Ставропольском крае увеличилась на 11% в 2025 году. Она составила свыше 175,4 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Субсидии на развитие виноградарства и виноделия в крае получили 19 производителей сельхозпродукции, включая 12 фермерских хозяйств. Уточняется, что суммарно было подано 25 заявок.

"Государственная поддержка в этом году на развитие виноградарства в крае увеличена на 11% и составляет 175,4 млн рублей. По результатам первого этапа конкурсного отбора аграриям доведено 114,7 млн"

- первый заместитель главы Минсельхоза Ставропольского края Елена Тамбовцева

Она передала, что субсидии идут на закупку посадочного материала, обеспечение закладки виноградников и создание питомников. Второй этап конкурсного отбора пройдет в конце осени.

Стоит отметить, что по общей площади виноградников Ставропольский край занимает четвертое место в России: регион имеет около 5 тыс га.