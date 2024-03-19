Государство рублем  поддержит села Кабардино-Балкарии

Сфера АПК Кабардино-Балкарии получит опрядка 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона.

Государство отправит порядка трех 3 миллиардов рублей на поддержку сферы сельского хозяйства КБР. Одной из ключевых задач на ближайшее время стоит засеять почти чуть менее 300 тыс га.

«Господдержка АПК в текущем году составит 3 миллиарда рублей, и она еще увеличится по допсоглашениям. В основном средства пойдут на дальнейшее развитие растениеводства, животноводства, перерабатывающей промышленности, мелиорацию, на противоградовые мероприятия по всей территории республики заложено 40 миллионов рублей. В этом году впервые уже в первом квартале на поддержку аграриев было направлено 1,5 миллиарда рублей субсидий»

– глава региона Казбек Коков.

По его словам, местные аграрии заготовили достаточный запас продукции, который позволяет предприятиям обеспечить себя качественными посевными материалами и отправлять их в другие регионы страны.

Развитие сельского хозяйства: ключевая отрасль экономики региона

Далее чиновник обратил внимание на то, что АПК играет важнейшую роль в экономике региона: прежде всего, это создание новых рабочих мест и продажа продукции. Своевременное предоставление финансовых ресурсов, поддержка в области производства семян и внедрение инновационных методов являются ключевыми моментами для устойчивого развития сельского хозяйства региона и обеспечения продовольственной безопасности.