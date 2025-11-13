Гости книжной выставки в Алматы познакомятся с изданиями Москвы

На XII Казахстанской международной книжной и полиграфической выставке, проходящей в казахстанском мегаполисе Алматы, заработал книжный стенд Москвы, на котором представлены новинки российской литературы.

У гостей XII Казахстанской международной книжной и полиграфической выставке "По Великому Шелковому пути-2025", проходящей на территории КЦДС "Атакент" в Алматы, появилась возможность познакомиться с классическими изданиями и новинками литературы, представленным на своем стенде "Москва книжная" правительством российской столицы и Ассоциацией книгоиздателей России, сообщил Русский дом в Алматы.

На стенде – огромный ассортимент литературы: это детская и художественная литература, исторические издания, посвященные Великой Отечественной войне, научная литература, издания по искусствоведению, работы российских исследователей, книги о Москве, подарочные издания и многое другое, передает Sputnik Казахстан.

Впрочем, выставка – это не только книги: на ее полях пройдут встречи с уже известными и молодыми российскими писателями, презентации новых книг, концертные программы и поэтические вечера, рассказали в Русском доме.

Только с 1993 года по издательской программе правительства Москвы было издано более 1450 наименований книг, а их общий тираж составил более 9 млн экземпляров, напомнили организаторы выставки.

Работа российского стенда на выставке продлится до 21 ноября, добавили в Русском доме.