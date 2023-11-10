"Шедевры исламского искусства" представили на ВДНХ

Музей Востока представил на ВДНХ выставку, посвященную искусству ислама. Экспозиция включает древние исламские монеты, рукописные Кораны и многое другое.

Выставка "Шедевры исламского искусства" начала работу в филиале Музея Востока на ВДНХ в Москве, в оргкомитете выставки рассказали, что увидят посетители.

"Посетителям представлены около 100 выдающихся памятников исламского искусства. Это керамика, художественный металл, камень и дерево, ткани, рукописи, предметы декоративно-прикладного искусства России, Средней Азии, Ирана, Турции, арабских стран, Афганистана, мусульман Индии, Китая"

– сообщение

Отмечается, что исламское искусство имеет разные грани, в экспозицию вошли древние рукописи Корана и первые исламские монеты, образцы книжной миниатюры и каллиграфии, передает РИА Новости.

Выставка проводится при поддержке Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).