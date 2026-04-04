Госслужащие Карачаево-Черкесии помогут жителям Дагестана

Трудовые коллективы государственных и муниципальных органов власти Карачаево-Черкесии приняли решение помочь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана, перечислив им часть своих зарплат.

Госслужащие Карачаево-Черкесии (КЧР) не оставят в беде дагестанских соседей, пострадавших от небывалых наводнений, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"Трудовые коллективы государственных и муниципальных органов власти Карачаево-Черкесии приняли решение о перечислении части заработной платы в помощь жителям Дагестана. Благодарен жителям республики, которые сопереживают и инициативно предлагают свою помощь"

- Рашид Темрезов

Также власти КЧР готовы предоставить пострадавшим от стихии регионам свою аварийно-восстановительную технику, а также специалистов, которые помогут соседям в кратчайшие сроки ликвидировать последствия наводнений, - добавил глава КЧР.

Также Рашид Темрезов выразил свои искренние соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня на фоне прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дербентском районе Дагестана из возможной зоны подтопления вывезли более 4 тыс человек. Дамбу прорвало накануне вечером, ранее сообщалось об эвакуации 350 человек.