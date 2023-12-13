Горнолыжные курорты Северного Кавказа на Новый год посетили более 100 тыс человек

Курорты Северного Кавказа бьют рекорды по туристическому потоку в период новогодних праздников. Свыше 100 тыс путешественников провели свои каникулы на курортах региона.

В новогодние каникулы горнолыжные курорты Северного Кавказа посетили более 100 тыс путешественников. Информацию об этом распространила пресс-служба министерства экономического развития России.

«Более 100 тысяч туристов посетили в новогодние праздники горнолыжные курорты Северного Кавказа. Рекордсменом по приросту туристов стал кабардино-балкарский „Эльбрус“ — курорт под управлением Кавказ.РФ посетило на 35% больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. На самой высокой горе Европы в новогодние праздники отдохнуло свыше 43 тысяч человек»

- Минэкономразвития РФ

Самым загруженным днем стал второй день нового года. В прошлый вторник на "Эльбрусе" отдыхали более 7 тыс туристов одновременно. В остальные дни турпоток составлял в среднем 6 тыс человек. Что значительно больше показателей прошедшего года.

Также повышенный спрос отметили на курорте "Архыз". Там в новогодние праздники отдыхали больше 74 тыс туристов.

Всего туристический поток в "Архыз" вырос на 12%.

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров отметил, что популярность горнолыжных курортов Северного Кавказа с каждым годом значительно увеличивается.