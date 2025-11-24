Годовая инфляция РФ упала ниже 7%

Уровень инфляции в России снизился с 7,12% до 6,92% на прошлой неделе, относительно недели 11-17 ноября.
Годовая инфляция России составляет 6,92% она стала ниже показателя недели ранее, который составлял 7,12%, сообщили в Минэкономразвития РФ.
Уровень инфляции снизился в период с 18 по 24 ноября.
Заявление было сделано в рамках обзора текущей ценовой ситуации, который был подготовлен представителями Минэкономразвития России.
Цены на продовольственные товары изменились на 0,16%, добавили в ведомстве.