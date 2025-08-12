Инфляция в России вернется к цели в 2026 году – ЦБ РФ

Российская инфляция в следующем году наконец вернется к целевым показателям, сообщили в ЦБ. Также вниз пойдет и ключевая ставка.

В Банке России рассчитывают, что в новом году инфляция в стране вернется к низким значениям и будет соответствовать цели, об этом рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Мы рассчитываем, что в следующем году это произойдет, это отражено в нашем макропрогнозе, мы наконец-то добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели - 4% в год"

– Алексей Заботкин

Он добавил, что при снижении инфляции будет понижена и ключевая ставка. Согласно прогнозу на 2026 год, ее средний уровень составит 13-15%.

"Это позволит с некоторым лагом снизить ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет"

– Алексей Заботкин

Прогноз регулятора по инфляции в РФ на будущий год был изменен в октябре, ожидаемый уровень – 4-5% вместо прежних 4%.