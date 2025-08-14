Главы МИД Турции и Франции обсудили саммит на Аляске

Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро обсудили украинский конфликт, а также саммит на Аляске.
Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан пообщался с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, передает Anadolu.
В ходе обсуждения стороны коснулись прошедшего на Аляске саммита лидеров РФ и США. Также обсуждалась тема украинского конфликта.
Ранее Хакан Фидан провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили встречу Путина и Трампа на Аляске, а также положение дел в Сирии и ситуацию с иранской ядерной программой.