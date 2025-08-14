Вестник Кавказа

Главы МИД Турции и Франции обсудили саммит на Аляске

Главы МИД Турции и Франции обсудили саммит на Аляске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро обсудили украинский конфликт, а также саммит на Аляске.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан пообщался с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, передает Anadolu. 

В ходе обсуждения стороны коснулись прошедшего на Аляске саммита лидеров РФ и США. Также обсуждалась тема украинского конфликта. 

Ранее Хакан Фидан провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили встречу Путина и Трампа на Аляске, а также положение дел в Сирии и ситуацию с иранской ядерной программой.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1050 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.