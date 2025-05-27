Главы МИД России и Турции обсудили подготовку к переговорам в Стамбуле

Министры Лавров и Фидан по телефону обсудили подготовку к переговорам России и Украины, которые планируется провести в Стамбуле 2 июня.

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в пятницу провели телефонный разговор, в рамках которого обсуждалась подготовка ко второму раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня"

– МИД России

Переговоры сторон планируется продолжить в понедельник 2 июня. Инициатором выступила Россия, состав российской делегации будет тем же, что и на встрече 16 мая.

В Стамбуле в понедельник стороны могут обсудить проекты меморандумов по урегулированию ситуации на Украине.