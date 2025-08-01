Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине

Сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Они обсудили урегулирование украинского кризиса.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом, пишут СМИ, ссылаясь на источники во внешнеполитическом ведомстве Турции.

"Телефонный разговор министров состоялся сегодня, 7 августа"

- МИД Турции

Главной темой их беседы стало урегулирование ситуации на Украине, уточнил источник в разговоре с ТАСС.

Напомним, что последняя личная встреча Лаврова и Фидана состоялась 7 июля на полях саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. Они обсудили текущую ситуацию в мире и темы российско-турецкой повестки, включая реализацию стратегических проектов в энергетике.

Сегодняшний разговор двух министров прошел на фоне заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Хакан Фидан сообщал, что власти Турции рассчитывают провести встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле.