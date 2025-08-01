Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом, пишут СМИ, ссылаясь на источники во внешнеполитическом ведомстве Турции.
"Телефонный разговор министров состоялся сегодня, 7 августа"
- МИД Турции
Главной темой их беседы стало урегулирование ситуации на Украине, уточнил источник в разговоре с ТАСС.
Напомним, что последняя личная встреча Лаврова и Фидана состоялась 7 июля на полях саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро. Они обсудили текущую ситуацию в мире и темы российско-турецкой повестки, включая реализацию стратегических проектов в энергетике.
Сегодняшний разговор двух министров прошел на фоне заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Хакан Фидан сообщал, что власти Турции рассчитывают провести встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле.