Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России в конце месяца – СМИ

Вопрос введения новых санкций против России будет на повестке дня предстоящей встречи глав МИД стран-членов ЕС. Она пройдет в Дании в конце текущего месяца.

В конце текущего месяца главы МИД стран-членов Евросоюза рассмотрят вопрос с введением новых санкций в отношении России. Об этом поведал 15 августа источник в одной из дипмиссий в Брюсселе.

Он уточнил, что обсуждение состоится на встрече в Копенгагене, запланированной на 29-30 августа, передает ТАСС.

"Обстоятельный разговор о 19-м пакете санкций против России состоится 29-30 августа в Копенгагене, где будет проходить очередной "Гимних" (неформальная встреч глав МИД ЕС – прим. ред)"

– представитель дипмиссии

Напомним, накануне в Еврокомиссии сообщили, что в ЕК рассчитывают ввести новый санкционный пакет против РФ в сентябре.