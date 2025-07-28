Вестник Кавказа

Глава Росатома рассказал о переговорах с Ираном по малым АЭС

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская госкорпорация Росатом проводит переговоры с Тегераном: ранее в этом году власти Ирана выступили с инициативой по созданию в ИРИ малых АЭС.

Россия может построить в Иране малые атомные электростанции, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, в начале 2025 года представители Исламской Республики озвучили предложение – "расширить повестку от больших блоков до малых". В числе прочего подразумевалось и создание малых модульных реакторов.

"Такие переговоры идут"

– Алексей Лихачев

Он также выразил надежду, что соответствующих договоренностей удастся в итоге достичь.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.