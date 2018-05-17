Глава Минэнерго Турции рассказал о новых нефтяных месторождениях

Только на четырех геологоразведочных участках в турецкой провинции Диярбакыр были обнаружены запасы нефти общим объемом в 350 миллионов баррелей, общая стоимость которой оценивается в 4 миллиарда долларов.

В различных районах Турции продолжаются работы по поиску новых месторождений нефти и газа, и на четырех участках в провинции Диярбакыр были обнаружены нефтяные запасы объемом 350 млн баррелей, которые оцениваются в $4 млрд, сообщил сегодня министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

"Здесь мы работаем с американскими компаниями. В этой сфере США являются крупнейшим производителем. Это та самая технология, которую они применяют лучше всех, и которая сделала Америку мировым лидером по добыче нефти и природного газа"

- Байрактар

Проект охватывает территорию около 600 кв км к северу от района Бисмиль – здесь планируется пробурить 24 вертикальные и горизонтальные скважины, в ходе работ будет проводиться гидроразрыв пласта, чтобы добыть нефть в горных породах, рассказал министр, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Общий потенциал месторождений Диярбакыра составляет от 4 до 6 млрд баррелей углеводородов, а работы проводятся пока лишь на одной двенадцатой ее территории в 7600 кв км, пояснил Альпарслан Байрактар.

Промышленная добыча нефти в этом районе начнется после завершения работ по изучению потенциала месторождений, которые продлятся около трех лет, добавил глава Минэнерго Турции.