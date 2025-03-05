Вестник Кавказа

Глава Минэкономики Армении едет в Италию

Вид на Рим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр экономики Армении прибывает в Рим. В ходе визита он поучаствует в одном из мероприятий ООН.

В пятницу, 27 июня, глава Минэкономики Армении Геворг Папоян начинает свой визит в Италию. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Министр будет четыре дня находиться в Риме. Цель поездки – участие в 44-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Другие подробности предстоящего визита на данный момент неизвестны.

Напомним, в мае глава Минэкономики Армении заявил, что Ереван не рассматривает вопрос выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на контакты с Евросоюзом.

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