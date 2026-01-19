Вестник Кавказа

Глава МИД Узбекистана встретился с президентом Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бахтиер Саидов во главе делегации узбекистанских дипломатов посетил Анкару, где встретился с лидером Турции Эрдоганом. Стороны оценили уровень развития отношений Анкары и Ташкента.

Глава дипведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подтвердили, что отношения между странами показывают позитивную динамику. 

"Собеседники подчеркнули, что двусторонние отношения между странами демонстрируют очень позитивную динамику, создавая наиболее благоприятные условия для укрепления взаимовыгодного сотрудничества"

– Бахтиер Саидов

Встреча состоялась в рамках визита узбекистанской делегации в Анкару, где состоялось заседание Совместной группы стратегического планирования, которое возглавили главы дипведомств Турции и Узбекистана. 

Ранее в Анкаре прошла переговоры глав оборонных ведомств двух стран. Стороны наметили план сотрудничества в сфере обороны, который включает подготовку армейских кадров, а также проведение учений на границе с Афганистаном.

