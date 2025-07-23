Глава МИД Турции обсудил с делегацией Сирии нормализацию между странами

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства встретился в среду с сирийской делегацией. Стороны обсудили нормализацию отношений.
В Анкара 13 августа состоялась встреча глав МИД Турции и Сирии Хакана Фидана и Асаада Хасана аш-Шибани. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Вместе с руководителем внешнеполитического ведомства Сирии в Турцию прибыли глава Минобороны Мурхаф Абу Каср и руководитель разведки Хусейн аль-Салама.
В ходе встречи обсуждались региональная безопасность, последние события в Сирии и нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.