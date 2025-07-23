Вестник Кавказа

Глава МИД Турции обсудил с делегацией Сирии нормализацию между странами

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства встретился в среду с сирийской делегацией. Стороны обсудили нормализацию отношений.

В Анкара 13 августа состоялась встреча глав МИД Турции и Сирии Хакана Фидана и Асаада Хасана аш-Шибани. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Вместе с руководителем внешнеполитического ведомства Сирии в Турцию прибыли глава Минобороны Мурхаф Абу Каср и руководитель разведки Хусейн аль-Салама.

В ходе встречи обсуждались региональная безопасность, последние события в Сирии и нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

