Глава МИД Азербайджана встретился с новым послом Ирана

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства пообщался в среду с новым иранским послом. На встрече посол передал министру копии верительных грамот.

В среду, 25 июня, состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и нового посла Ирана в Баку Муджтаба Демирчили. Об этом сказано на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

На встрече Джейхун Байрамов получил от посла копию верительных грамот. Он поздравил Демирчили с назначением и пожелал успехов в работе.

После этого стороны поговорили о взаимодействии двух стран, а также об актуальных вопросах региональной безопасности, включая ирано-израильский конфликт.

Глава МИД АР выразил соболезнования послу в с гибелью начальника генштаба Вооруженных сил, других официальных лиц и граждан Ирана. Он акцентировал внимание на том, что решать существующие проблемы необходимо решать исключительно путем диалога и дипломатическими средствами.

В свою очередь, посол поблагодарил Азербайджан за то, что он создал условия для прохода через свою границу граждан различных стран и Ирана.

Помимо этого, на встрече затрагивался ряд других вопросов, которые представляют обоюдный интерес.