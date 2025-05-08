Глава Госдепа поедет в Турцию, Саудовскую Аравию и Катар

Американский государственный секретарь Марко Рубио в ближайшие дни посетит ряд стран Ближнего Востока. Сначала в Саудовской Аравии и Катаре он будет сопровождать президента Дональда Трампа, а затем отправится в Турцию.

Госсекретарь США Марко Рубио отправляется в ближневосточное турне, программу поездки главы американской дипломатии анонсировали в Госдепе.

В общей сложности поездка продлится с 11 по 16 мая.

Сначала, с 11-го по 14 мая, глава Госдепа поедет вместе с президентом Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар. Цель этих визитов – упрочение связей между США и странами Персидского залива.

"Затем – с 14 по 16 мая – госсекретарь Рубио отправится в Анталью (Турция), где примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО"

– Госдеп

В ходе этого события планируется рассмотреть приоритеты безопасности организации. Среди них – наращивание инвестиций в оборону, а также урегулирование ситуации на Украине.