США поддержали инициативу Путина о переговорах с Украиной

Глава Белого дома отреагировал на предложение российского коллеги о возобновлении прямого диалога с Украиной. Он сообщил, что продолжит работать над достижением мира между странами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил предложение российского коллеги Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украной.

На своих страницах в соцсетях глава Белого дома отметил, что это великий день для обеих стран.

"Потенциально великий день для России и Украины!"

– Дональд Трамп

Он добавил, что после урегулирования конфликта наступит "совершенно новый мир".

Американский лидер подчеркнул при этом, что продолжит работать с представителями обеих стран, чтобы это произошло.

"Это будет совершенно новый МИР, гораздо лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает БОЛЬШАЯ неделя!"

– президент США

Напомним, ранее глава российского государства предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.

"Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны"

– президент РФ