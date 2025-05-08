США поддержали инициативу Путина о переговорах с Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил предложение российского коллеги Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украной.
На своих страницах в соцсетях глава Белого дома отметил, что это великий день для обеих стран.
"Потенциально великий день для России и Украины!"
– Дональд Трамп
Он добавил, что после урегулирования конфликта наступит "совершенно новый мир".
Американский лидер подчеркнул при этом, что продолжит работать с представителями обеих стран, чтобы это произошло.
"Это будет совершенно новый МИР, гораздо лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает БОЛЬШАЯ неделя!"
– президент США
Напомним, ранее глава российского государства предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.
"Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны"
– президент РФ