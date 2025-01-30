Глава БАПОР назвал систему раздачи гумпомощи в Газе "смертельной ловушкой"

Израиль отказался от услуг БАПОР и поручил раздачу гуманитарной помощи частному фонду. Глава структуры ООН подверг критике новую систему поддержки населения.
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что новая система раздачи гуманитарной помощи в Газе является "смертельной ловушкой".
Лаззарини также призвал Израиль вернуться к сотрудничеству с БАПОР.
Напомним, что власти Израиля этой зимой запретили деятельность структуры ООН, обвиняя ее в связях с палестинскими радикалами.
Тель-Авив организовал раздачу гуманитарной помощи через частный фонд GHF. Согласно информации Израиля, через фонд раздали семь миллионов продовольственных пайков.