Вестник Кавказа

Глава БАПОР назвал систему раздачи гумпомощи в Газе "смертельной ловушкой"

Глава БАПОР назвал систему раздачи гумпомощи в Газе "смертельной ловушкой"
© Фото: Динара Хаирова
Израиль отказался от услуг БАПОР и поручил раздачу гуманитарной помощи частному фонду. Глава структуры ООН подверг критике новую систему поддержки населения.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что новая система раздачи гуманитарной помощи в Газе является "смертельной ловушкой". 

Лаззарини также призвал Израиль вернуться к сотрудничеству с БАПОР. 

Напомним, что власти Израиля этой зимой запретили деятельность структуры ООН, обвиняя ее в связях с палестинскими радикалами. 

Тель-Авив организовал раздачу гуманитарной помощи через частный фонд GHF. Согласно информации Израиля, через фонд раздали семь миллионов продовольственных пайков. 

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