Германия задумалась о доступе к ядерному оружию

Германии недостаточно быть площадкой для размещения ядерных ракет США – ей нужно получить в свое распоряжение европейское ядерное оружие, заявил Йенс Шпан, один из ключевых немецких политиков в бундестаге. В связи с этим он призвал Британию и Францию договориться о совместном использовании их атомных бомб.

Руководитель германского парламентского блока ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил о необходимости разрешения Берлину пользоваться европейским ядерным оружием, которым в настоящее время владеют Франция и Британия. Он пояснил, что Европе нужен собственный "ядерный зонтик".

Шпан подчеркнул, что формирование наднациональной системы ядерного сдерживания в Европе должно проходить исключительно под контролем Германии, которой, напомним, запрещено создавать свое или покупать чужое ядерное оружие.

"Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в том числе, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе. Нам нужно говорить о немецком или европейском участии в ядерном арсенале Франции и Великобритании"

– Йенс Шпан

Политик выразил уверенность в том, что без возможностей ядерного сдерживания Европа будет только игрушкой в чужих руках. При этом он признал сложности своей инициативы: Париж почти наверняка откажется делиться с Берлином своим ядерным арсеналом.