Вестник Кавказа

"Северный поток-2" был ошибкой – Мерц

"Северный поток-2" был ошибкой – Мерц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительство газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ должен был поступать в Германию, было ошибочным шагом, заявил канцлер ФРГ на встрече с Дональдом Трампом.

Газопровод "Северный поток-2" не стоило строить изначально, заявил известный своей негативной позицией по отношению к этому проекту германский канцлер Фридрих Мерц.

Соответствующие слова он произнес в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в Овальном кабинете Белого дома.

"Это была ошибка"

– Мерц

Ранее политик уже неоднократно высказывался против возможного восстановления подорванного трубопровода. Он заверял, что правительство под его руководством сделает все, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был запущен никогда.

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