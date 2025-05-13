"Северный поток-2" был ошибкой – Мерц

Строительство газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ должен был поступать в Германию, было ошибочным шагом, заявил канцлер ФРГ на встрече с Дональдом Трампом.

Газопровод "Северный поток-2" не стоило строить изначально, заявил известный своей негативной позицией по отношению к этому проекту германский канцлер Фридрих Мерц.

Соответствующие слова он произнес в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в Овальном кабинете Белого дома.

"Это была ошибка"

– Мерц

Ранее политик уже неоднократно высказывался против возможного восстановления подорванного трубопровода. Он заверял, что правительство под его руководством сделает все, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был запущен никогда.