"Цена фатальной ошибки": С чем Мерц едет к "непредсказуемому" Трампу?

5 июня новый канцлер Германии Фридрих Мерц совершит первый визит в Соединенные Штаты Америки. Немецкие журналисты и депутаты считают, что от результатов переговоров зависит будущее всей Европы.

Накануне поездки канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон немецкие СМИ обратили внимание на то, что грядущие переговоры лидеров ФРГ и США будут особенными: у власти в Белом доме сейчас не просто американский президент, а "непредсказуемый" Дональд Трамп, а значит, Мерцу необходимо быть начеку и найти подход к нему.

Визиты президентов Украины и ЮАР доказали, что Трамп может поставить в неловкое положение любого иностранного лидера прямо в Белом доме под телекамерами мировых СМИ. "Самое надежное в Трампе - это его непредсказуемость", - писала Süddeutsche Zeitung, указав на потенциальные риски в ходе диалога канцлера с главой Белого дома. Если Мерц не сможет держаться на уровне и провалит встречу, "внешний эффект будет фатальным", предупреждает SZ. Газета Die Welt рекомендует Мерцу вести себя уверенно и выступать от имени всего Евросоюза.

По мнению члена внешнеполитического комитета бундестага Юргена Хордта из партии канцлера (ХДС), усиление европейской обороны по инициативе канцлера - козырь в его руках на очной ставке с хозяином Белого дома.

О последствиях визита беспокоятся даже оппозиционные партии. Агнешка Бруггер ("Зеленые") рекомендует Мерцу не льстить Трампу и не позволять ему себя шантажировать. Инес Швердтнер ("Левые") говорит, что Трамп видит в Европе конкурента, и считает "фатальной ошибкой" ехать в США в качестве "попрошайки".

Визит будет проходить в очень напряженной обстановке. Трамп не демонстрирует достаточной с точки зрения ФРГ, Франции и Британии поддержки Украины, и Мерц, по мнению Хардта, должен уговорить американца "сблизить позиции" по этому вопросу.

В вопросе американо-европейских отношений Трамп разрушает трансатлантическую солидарность. Он угрожает ввести 50-процентные пошлины против ЕС, что вызывает панику на европейских рынках, включая немецкий. Поэтому Мерцу предстоит еще уговорить Трампа не начинать торговую войну со Старым Светом.

Что касается сугубо двусторонних американо-немецких отношений, то здесь ситуация еще напряженнее. В Германии не забыли выступление вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где тот поддержал партию "Альтернатива для Германии" прямо перед досрочными выборами в бундестаг. После победы ХДС и начала давления на АдГ со стороны немецкой контрразведки госсекретарь Марко Рубио назвал такое поведение "тиранией".

Немецкие журналисты беспокоятся как о внешнем эффекте встречи Мерца с Трампом, так и об их практических результатах. Торговая война угрожает обвалить ВВП Германии к 2028 году на 1%, подсчитали в Кильском институте. Дальнейшая поддержка правых и АДГ угрожает европейскому мейнстриму во главе с Мерцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном. В украинском кейсе без США "Европа не сможет защитить Украину", предостерег журналист Дирк Эммерих.

Мерц уже два раза провалился в украинском вопросе. Первый раз, когда не смог получить поддержку Трампа по антироссийским санкциям, второй - когда объявил о снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами ВСУ по России. В Вашингтоне, судя по выступлениям Кита Келлога, не в восторге от планов Мерца передать Украине "Таурусы".

Несмотря на все эти сложности, немецкая пресса считает, что у Мерца есть основания оставаться оптимистом. Деловая газета Handelsblatt напомнила, что Мерц в отличие от предыдущего канцлера высокого роста. На 190-сантиметрового Трампа его 198 см должны произвести впечатления. Трамп любит напоминать о своих корнях в Рейнланд-Пальце, а канцлер проходил там военную службу. Оба являются людьми из бизнеса, и оба разделяют антимиграционную риторику. Многие журналисты обратили внимание на то, что Мерцу предоставили номер в президентском гостевом доме "Блэр Хаус" - признак уважения.

Хотя пресс-секретарь канцлера Стефан Корнелиус говорит, что поездка его шефа "не нуждается в особой подготовке", ясно, что Мерц будет тщательно готовиться и держать ухо в остро. На кону статус не только канцлера и Германии, но и всего Европейского союза.