Ключевые игроки мировой политики обозначили свое отношение к инициативе Путина о возобновлении мирных переговоров России и Украины в Стамбуле.

Совсем недавно мир стал свидетелем значительных дипломатических усилий, направленных на разрешение сложной ситуации вокруг украинского конфликта. Президент России Владимир Путин сразу после празднования 80-летия Великой Победы объявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Это предложение вызвало переполох на мировой арене: тут же состоялись телефонные переговоры между Украиной, США, Турцией, Францией, а также между Москвой и Анкарой. В целом, все ведущие страны поддерживают дипломатию, но некоторые из них - только с оговорками.

Безусловную поддержку выражают Соединенные Штаты. Дональд Трамп фактически вынудил Владимира Зеленского "немедленно" согласиться на переговоры 15 мая в Стамбуле. Сегодня спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, говоря о важности диалога между Москвой и Киевом, заметил, что "невозможно быть посредником и работать над решением, если вы не ведете диалог со всеми". Он подчеркнул, что "без подписи президента Путина сделка невозможна. Он лидер Российской Федерации". Этот подход демонстрирует стремление Вашингтона активно участвовать в переговорах, а также предостерегает от рисков, связанных с отсутствием диалога с Россией. Уиткофф обозначил главные темы переговоров в Стамбуле - уступка территорий Киевом, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Черному морю.

В свою очередь китайский лидер Си Цзиньпин, выступая на министерской встрече форума Китай - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (CELAC), заявил о готовности КНР и Латинской Америки содействовать переговорам: "Китай и Латинская Америка практикуют подлинную многосторонность, сообща отстаивают международную справедливость". Он отметил, что страны должны объединиться, чтобы "вносить мудрость и силу в решение международных злободневных проблем". Это подчеркивает подход Китая, сосредоточенного на многосторонних инициативах и поддержании своего влияния на международной арене.

Германия как одна из двух ведущих сил Евросоюза также озвучила свою позицию по Стамбулу. Канцлер Фридрих Мерц выразил надежду на то, что российская сторона согласится на прекращение огня для создания возможностей для реальных переговоров. Он акцентировал внимание на том, что "сначала должны замолчать пушки, а затем можно будет начать переговоры". Фактически Мерц пытается продавить предварительное условие для переговоров - прекращение огня. Правительство ФРГ выразило желание участвовать в стамбульских переговорах.

Французский президент Эмманюэль Макрон мыслит так же. Он, оценивая инициативы Путина, охарактеризовал их как "первый и недостаточный шаг". Макрон сказал, что "безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры".

Чуть жестче выступил премьер-министр страны, повинной в срыве предыдущих стамбульских переговоров, - Великобритании. Кир Стармер во время визита в Киев подчеркнул, что "если [Путин] откажется от мира, его ждет ответ". Стармер, забегая вперед и демонстрируя свое лидерство в Европе, пригрозил, что если Москва откажется от перемирия, то Лондон вместе с "коалицией желающих" усилит поддержку Украины и ужесточит санкции против России.

Турция, играющая роль посредника в этом конфликте, также активно участвует в дискуссии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что "всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров". Анкара готова сделать все необходимое для переговоров. "Мы выразили готовность внести свой вклад в переговоры [в Стамбуле] и сообщили, что будем рады принять их у себя и рассчитываем на их успех", - заявил турецкий лидер.

Перспективы переговоров в Стамбуле и тем более мирного разрешения конфликта в Украине во многом зависят от позиций США и России. Вашингтон продемонстрировал умение склонить Киев в дипломатии, а Москва уже не только словом, но и делом доказывает готовность к переговорам. Выдвигаемые Европой условия могут создать сложности, однако вероятнее всего, что давление Трампа окажется более убедительным аргументом для Зеленского, чем обещания "золотых гор" от Европы. Говорить о перспективах заключения мирного соглашения можно будет лишь в том случае, если диалог в Стамбуле, неважно в каком составе, состоится.