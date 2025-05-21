Генсек ОТГ: тюркский мир должен совместно добиваться своих целей

Странам тюрского мира важно действовать плечом к плечу и совместно добиваться своих целей. Об этом заявил на закрытии заседания ОТГ по семейной и социальной политике генсек Организации.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, выступая в четверг на церемонии закрытия в Баку II заседания министров и глав ведомств, ответственных за вопросы семейной и социальной политики, подчеркнул важность совместного стремления и достижения целей тюркским миром.

Генсек ОТГ отмети, что странам тюркского мира необходимо продолжать работу сообща, действуя плечом к плечу.

"Тюркский мир должен совместно добиваться поставленных целей"

– Омуралиев

Он добавил, что следующее заседание пройдет в Казахстане, на нем будут учтены обсуждения, проведенные 12 июня.

Напомним, что саммит ОТГ пройдет в Азербайджане 6-7 октября 2025 года.