Генсек НАТО направляется к Трампу с экстренным визитом

Генсек НАТО проведет встречу с Трампом, он совершит необъявленный визит в среду. Рютте в США не будет общаться с прессой.

Экстренный необъявленный визит в США совершит генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, информирует пресс-служба НАТО.

"21-22 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Подходов к прессе не будет"

– НАТО

Визит в Вашингтон не значился в программе генсека Альянса.

По данным Reuters, внеплановая встреча Рютте и Трампа может быть связана с последними дипломатическими усилиями американского президента.

