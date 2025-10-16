Идет работа по подготовке встречи Путина и Трампа – Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о процессе подготовки предстоящей встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Вечером 16 октября президенты России и США по инициативе Москвы провели телефонный разговор, он продлился около 2,5 часов. Лидеры обсудили возможность новой встречи, которая могла бы пройти в Венгрии.
"Контакт (Путина и Трампа) состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. <…> В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия"
– Мария Захарова
Представитель МИД в беседе с ТАСС отметила, что также в рамках организации саммита происходит работа по дипломатическим каналам разного уровня.
"Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу"
– Мария Захарова
Встреча в Будапеште станет второй встречей Путина и Трампа в 2025 году, первая проходила на Аляске.