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Гамзатова можно будет полностью прочесть на аварском языке

Фотография Расула Гамзатова
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полные собрания сочинений Расула Гамзатова на русском и аварском языках выйдут в Дагестане общим тиражом 85 тыс экземпляров.

Любителей литературы, бесспорно, заинтересует новость о том, что в Дагестане готовятся увидеть свет полные собрания сочинений Расула Гамзатова. Издания выйдут на двух языках – русском и аварском, общим тиражом 85 тыс экземпляров.

По словам главы Дагинформа Абдуразака Джамалутдинова, реализация издательского проекта приурочена к празднованию векового юбилея прославленного литератора.

Также он отметил, что к настоящему времени свет увидели «Избранные произведения», а также издания для образовательных организаций.

Напомним, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина юбилей поэта отмечается на федеральном уровне: в разных регионах страны проходят выставки и концерты, направленные на популяризацию наследия Расула Гамзатова.

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