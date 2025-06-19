Вестник Кавказа

Французский вингер стал игроком азербайджанского футбольного клуба

Французский вингер стал игроком азербайджанского футбольного клуба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Нефтчи" усилился в преддверии нового сезона французским вигером Имадом Фараджем. Ранее он выступал за кипрский АЕК.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт с французским вингером Имадом Фараджем. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 3 года. Предыдущем клубом Фараджа был кипрский АЕК. Ранее он выступал во Франции, Бельгии и Португалии.

Сезон 2024/25

В минувшем сезоне "Нефтчи" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 43 очка. В 36 играх бакинская команда одержала 10 побед и по 13 раз сыграла вничью и проиграла.

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