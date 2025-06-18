Вестник Кавказа

Новым тренером "Сумгаита" будет иностранец

Новым тренером "Сумгаита" будет иностранец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пост главного тренера ФК "Сумгаит" займет иностранный специалист. Предыдущий наставник команды Вагиф Джавадов покинул свой пост около полутора месяцев назад.

Руководство азербайджанского футбольного клуба "Сумгаит" намерено пригласить на пост главного тренера иностранца. Об этом пишут местные средства массовой информации.

По данным Azerisport.com, в клубе уже определились с новым наставником, однако пока держат его имя секрете.

Ожидается, что официально о назначении специалиста будет объявлено до конца этой недели.

Напомним, предыдущим тренером "Сумгаита" был Вагиф Джавадов. Он покинул команду в мае текущего года.

В сезоне 2024/25 "Сумгаит" занял 8-е место в чемпионате Азербайджана, набрав 33 очка. В 36 матчах команда одержала 9 побед, потерпела 21 поражение и 6 раз сыграла вничью.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.