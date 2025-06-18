Новым тренером "Сумгаита" будет иностранец

Пост главного тренера ФК "Сумгаит" займет иностранный специалист. Предыдущий наставник команды Вагиф Джавадов покинул свой пост около полутора месяцев назад.

Руководство азербайджанского футбольного клуба "Сумгаит" намерено пригласить на пост главного тренера иностранца. Об этом пишут местные средства массовой информации.

По данным Azerisport.com, в клубе уже определились с новым наставником, однако пока держат его имя секрете.

Ожидается, что официально о назначении специалиста будет объявлено до конца этой недели.

Напомним, предыдущим тренером "Сумгаита" был Вагиф Джавадов. Он покинул команду в мае текущего года.

В сезоне 2024/25 "Сумгаит" занял 8-е место в чемпионате Азербайджана, набрав 33 очка. В 36 матчах команда одержала 9 побед, потерпела 21 поражение и 6 раз сыграла вничью.