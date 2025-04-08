Вестник Кавказа

Франция открыла консульство в армянском Горисе

Франция открыла консульство в армянском Горисе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Горисе открылось консульство Франции. Почетным консулом страны стал Кармен Апунц. Ранее о планах открыть консульство в Армении говорил глава МИД Франции.

Французское консульство открылось в городе Горис, который расположен в Сюникской области Армении.

Известно, что торжественная церемония открытия диппредставительства состоялась в рамках 5-й конференции по децентрализованному сотрудничеству Армения-Франция.

Отмечается, что почетным консулом Пятой республики стал директор Центра франкофонии Гориса Кармен Апунц.

Ранее руководитель французского МИД Жан-Ноэль Барро на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сообщил о планах открыть консульство Франции в Горисе.

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