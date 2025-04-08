Франция открыла консульство в армянском Горисе

В Горисе открылось консульство Франции. Почетным консулом страны стал Кармен Апунц. Ранее о планах открыть консульство в Армении говорил глава МИД Франции.
Французское консульство открылось в городе Горис, который расположен в Сюникской области Армении.
Известно, что торжественная церемония открытия диппредставительства состоялась в рамках 5-й конференции по децентрализованному сотрудничеству Армения-Франция.
Отмечается, что почетным консулом Пятой республики стал директор Центра франкофонии Гориса Кармен Апунц.
Ранее руководитель французского МИД Жан-Ноэль Барро на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сообщил о планах открыть консульство Франции в Горисе.