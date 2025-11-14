Фигурантов уголовного дела из МЧС Северной Осетии заподозрили еще в одном преступлении

Сотрудники МЧС Северной Осетии – бывший и действующий – стали фигурантами еще одного уголовного дела. Помимо мошенничества, их обвиняют в служебном подлоге.

Экс-сотрудник МЧС Северной Осетии и его действующий коллега заподозрены еще в одном преступлении, рассказали в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что данные лица, по данным следствия, совершили служебный подлог. Такие выводы были сделаны на основании материалов, которые предоставили сотрудники республиканского УФСБ.

Как установило следствие, с марта 2022 года по сентябрь прошлого года бывший чиновник придумал преступный план. Он заключался в следующем: подчинявшийся ему экс-фигурант вписывал в табели учета рабочего времени заведомо неверную информации о том, что оба фигуранта вместе с еще тремя сотрудниками министерства трудились в выходные и праздники.

В действительности в эти дни все пятеро не работали. Но при этом, на основании документов, оплата за них включалась в их зарплату.

Стоит отметить, что оба мужчины уже проходят подозреваемыми по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Оба дела объединены в единое производство, расследование продолжается.