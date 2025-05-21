Федерация гимнастики России будет использовать искусственный интеллект

В ФГР готовы к использованию искусственного интеллекта в судействе. Таким образом в организации хотят сделать его более объективным.

Федерация гимнастики России намерена внедрить в судейство соревнований искусственный интеллект. Об этом сообщил 30 мая глава ФГР Олег Белозеров.

Выступая на конференции организации, он отметил, что задействовать искусственный интеллект планируется для того, чтобы уменьшить субъективность оценки.

"Отдельный вопрос – судейство. Здесь мы разработали специальные требования, но они сейчас находятся в процессе обсуждения. Мы стараемся приблизиться к объективному судейству и там, где можно, использовать элементы искусственного интеллекта"

– руководитель федерации

Он также поведал, что в ближайшее время они разработают цифровую систему, позволяющую идентифицировать всех спортсменов и тренеров.

"Смысл цифровой системы заключается в том, что не только спорт высших достижений с учетом особенностей всех спортсменов может иметь свой цифровой образ. Но и прежде всего любой желающий сможет найти для себя тренера на территории и определить, где бы ему хотелось заниматься спортом"

– глава ФГР

Напомним, сегодня в Москве прошла конференция организации, на которой рассматривались основные вопросы, связанные с ее дальнейшим развитием.