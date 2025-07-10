Евросоюз выразил надежду на скорейший мирный договор Баку и Еревана

В Евросоюзе выразили надежду на скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Она назвала данный проект важным шагом.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Она подчеркнула, что проект мирного договора является важным шагом, который завершает десятилетия вражды.
"Я надеюсь, что соглашение может быть подписано в самое ближайшее время"
- Урсула фон дер Ляйен
Председатель ЕК заявила об этом в ходе трехсторонней встречи с участием руководителем Евросовета Антониу Коштой и армянским премьером Николом Пашиняном в Брюсселе.
Глава правительства Армении прибыл сегодня с рабочим визитом в столицу Бельгии.