Евросоюз выразил надежду на скорейший мирный договор Баку и Еревана

В Евросоюзе выразили надежду на скорейшее подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Она назвала данный проект важным шагом.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Она подчеркнула, что проект мирного договора является важным шагом, который завершает десятилетия вражды.

"Я надеюсь, что соглашение может быть подписано в самое ближайшее время"

- Урсула фон дер Ляйен

Председатель ЕК заявила об этом в ходе трехсторонней встречи с участием руководителем Евросовета Антониу Коштой и армянским премьером Николом Пашиняном в Брюсселе.

Глава правительства Армении прибыл сегодня с рабочим визитом в столицу Бельгии.