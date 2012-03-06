Главы Евросовета и Еврокомиссии проводят встречу с Пашиняном

В Брюсселе началась встреча Никола Пашиняна, главы Евросовета и председателя Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что премьер Армении отправился в Бельгию с рабочим визитом.
Трехсторонние переговоры армянского премьера Никола Пашиняна, руководителя Евросовета Антонио Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались в Брюсселе.
Встреча в трехстороннем формате проходит в рамках рабочего визита главы правительства Армении. Ранее кабмин РА сообщил, что Пашинян прилетел в столицу Бельгии.
Помимо трехсторонней встречи, премьер Армении проведет переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и со своим бельгийским коллегой Бартом де Вевером.