Вестник Кавказа

Главы Евросовета и Еврокомиссии проводят встречу с Пашиняном

прибытие Никола Пашиняна в Брюссель
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В Брюсселе началась встреча Никола Пашиняна, главы Евросовета и председателя Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что премьер Армении отправился в Бельгию с рабочим визитом.

Трехсторонние переговоры армянского премьера Никола Пашиняна, руководителя Евросовета Антонио Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались в Брюсселе.

Встреча в трехстороннем формате проходит в рамках рабочего визита главы правительства Армении. Ранее кабмин РА сообщил, что Пашинян прилетел в столицу Бельгии.

Помимо трехсторонней встречи, премьер Армении проведет переговоры с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и со своим бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

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