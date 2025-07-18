Европа намерена расширять санкции против России

Страны Евросоюза и Великобритания после переговоров РФ и США на Аляске сделали заявление о планах ужесточать антироссийские санкции.

Санкционное давление на Россию будет продолжено, следует из совместного заявления лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Великобритании и глав Еврокомиссии и Евросовета от 16 августа.

"Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику РФ, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир"

– заявление

Накануне лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске, после нее президент США провел телефонный разговор с европейскими лидерами, в котором сообщил, что солидарен с Путиным в том, что по Украине следует заключать всеобъемлющий мир, а не временное прекращение огня.