Ессентукское озеро станет центром притяжения туристов

В Ессентуках завершается подготовка к купальному сезону. Местное озеро будет официально открыто уже в первый день лета фестивалем.

Ессентукское озеро – одно из самых живописных мест в регионе. Это популярное место среди туристов и жителей. Однако власти города видят в озере большие возможности и планируют превратить его в крупную досуговую площадку. Однако уже сегодня озеро готово к открытию купального сезона. Так, произведены очистительные и восстановительные работы, разработана культурная программа.

«Так, каждая неделя предстоящего летнего сезона на городском озере будет ознаменована развлекательной программой. В ближайшее воскресенье пройдут фестиваль «Краски холи», пенная вечеринка, праздничный концерт «Путешествие по странам», мастер-класс по сап-серфингу и первый на курорте забег в ползунках»

– Администрация города

В июне планируется проведение спортивного фестиваля с участием кикбоксеров.

Также посетители Ессентукского озера смогут насладиться широким спектром развлечений от пляжного отдыха и водных видов спорта до оздоровительных процедур и экскурсий по окрестностям.

Таким образом, Ессентукское озеро становится не просто местом отдыха, а досуговой зоной, способной привлечь туристов со всех уголков страны.