С уличной торговлей разберутся в Ессентуках

Власти Ессентуков призвали навести порядок в уличной торговле. Руководство заявило, что продавцы не должны мешать прохожим и загрязнять улицы.

Глава Ессентуков Владимир Крутников призвал сформировать предложения об открытии небольшой ярмарки в одном из городских районов.

По его словам, это связано со стихийной торговлей сезонными товарами в проходных местах. Он подчеркнул, что продавцы не должны мешать прохожим и мусорить на улицах.

Кроме того, Крутников добавил, что торговать нужно легально.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал навести порядок в туристических местах республики. Он поднял тему отсутствия туалетов на трассе между Махачкалой и Дербентом.