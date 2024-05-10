Вестник Кавказа

С уличной торговлей разберутся в Ессентуках

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ессентуков призвали навести порядок в уличной торговле. Руководство заявило, что продавцы не должны мешать прохожим и загрязнять улицы.

Глава Ессентуков Владимир Крутников призвал сформировать предложения об открытии небольшой ярмарки в одном из городских районов.

По его словам, это связано со стихийной торговлей сезонными товарами в проходных местах. Он подчеркнул, что продавцы не должны мешать прохожим и мусорить на улицах.

Кроме того, Крутников добавил, что торговать нужно легально.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал навести порядок в туристических местах республики. Он поднял тему отсутствия туалетов на трассе между Махачкалой и Дербентом.

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