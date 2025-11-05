Если нет туннелей, то нет ХАМАС – Исраэль Кац

Министр обороны Израиля призвал ЦАХАЛ к уничтожению туннелей в Газе, передали израильские СМИ.
Исраэль Кац, действующий министр обороны Израиля, дал распоряжение о полной ликвидации всех подземных сооружений боевиков ХАМАС, сообщают израильские СМИ.
"До последнего туннеля (...) Если нет туннелей — нет ХАМАС"
– Исраэль Кац
Соответствующее заявление министр сделал на своей официальной странице. При этом он подчеркнул, что необходимо произвести полную ликвидацию инфраструктуры ХАМАС, что поможет уменьшить их возможности в секторе Газа.