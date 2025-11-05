Вестник Кавказа

Если нет туннелей, то нет ХАМАС – Исраэль Кац

Если нет туннелей, то нет ХАМАС – Исраэль Кац
© Фото: ЦАХАЛ
Министр обороны Израиля призвал ЦАХАЛ к уничтожению туннелей в Газе, передали израильские СМИ.

Исраэль Кац, действующий министр обороны Израиля, дал распоряжение о полной ликвидации всех подземных сооружений боевиков ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

"До последнего туннеля (...) Если нет туннелей — нет ХАМАС" 

– Исраэль Кац 

Соответствующее заявление министр сделал на своей официальной странице. При этом он подчеркнул, что необходимо произвести полную ликвидацию инфраструктуры ХАМАС, что поможет уменьшить их возможности в секторе Газа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
705 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.