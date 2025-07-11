ЕС пообещал тарифную контратаку США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европейского союза ввести тарифные контрмеры против Америки, если между Брюсселем и Вашингтоном не будет в итоге заключена торговая сделка.

Евросоюз введет в действие торговые контрмеры против США в начале следующего месяца, если стороны не придут к соглашению по пошлинам, такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она рассказала, что Брюссель получил от Вашингтона письмо – в нем перечисляются меры, которые США введет в силу, если компромисс так и не будет найден. По словам фон дер Ляйен, контрмеры ЕС будут приостановлены до начала следующего месяца.

"И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться"

– глава ЕК

Она обратила внимание на то, что руководство Европейского союза уже разработало два пакета антиамериканских контрмер, но не теряет надежды, что сделку по пошлинам с США удастся заключить до августа.

Напомним, что торговые переговоры ЕС с администрацией американского президента Дональда Трампа идут с апреля, когда глава Белого дома заявил о намерении установить пошлины против более чем 185 стран. Изначально для ЕС была установлена ставка в 20%, последним сроком для заключения сделки было обозначено 1 августа. Однако накануне Трамп рассказал о письме, направленном им на имя фон дер Ляйен. В нем президент США уведомил ее о введении Америкой с августа 30-процентных пошлин на все товары из ЕС.