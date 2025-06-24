Затраты ЕС на газ из России превысили расходы на помощь Украине

Европейский Союз в прошлом году потратил на приобретение российского газа больше средств, чем на оказание помощи Украине, – такие данные предоставил еврокомиссар Дан Йоргенсен.

Траты Евросоюза в прошлом году на приобретение природного газа из России оказались больше, чем суммы, ушедшие на помощь Украине, такое заявление сделал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

В интервью La Repubblica он назвал сроки, в рамках которых Европейская комиссия собирается полностью отказаться от газа из РФ – предполагается, что это удастся сделать к 2027 году.

Йоргенсен также обратил внимание на необходимость развития альтернативной энергетики, как возобновляемой, так и атомной, чтобы после отказа от российского газа "не попасть в новую зависимость".

Кроме того, еврокомиссар рассказал, какие страны лидируют по поставкам газа в ЕС на сегодняшний день. По его словам, первое место занимает Норвегия, а на втором – США.

Ранее сообщалось, что страны ЕС намерены сохранить в тайне их планы свои планы по отказу от российского газа. Как передает Reuters, для этого предполагается подписать официальный документ, его обсуждение запланировано на следующую неделю, итоговый вариант будет согласован с Брюсселем. Хранить в тайне эти планы нужно будет как от "внешних игроков", так и от других стран Евросоюза.