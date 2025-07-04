Азербайджан и Россия не конкурируют на европейском рынке газа - Баку

И РФ, и Азербайджан поставляют газ на европейский рынок, но у Азербайджана нет стремления к конкуренции, рассказал помощник президента АР. Он также отметил, что сотрудничество с ЕС в энергетике не имеет политического контекста – это чистый бизнес.

Азербайджан никогда не стремился конкурировать с Россией за потребителей газа, рассказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента АР Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Отвечая на вопрос о том, может ли азербайджанский газ в долгосрочной перспективе полностью заменить российские поставки в Европу, Гаджиев отметил, что Азербайджан стремится к сотрудничеству, а не к конкуренции.

"Это никогда не было нашей целью — вступать в какую-либо конкуренцию за потребителей. Мы всегда стремились к взаимовыгодному сотрудничеству"

– Хикмет Гаджиев

Он добавил, что поставки российского газа на европейский рынок превышают 100 млрд кубометров. "Мы не соревнуемся с Россией за то, кто сможет обеспечить Европу энергоресурсами — наша реальность совершенно иная", - подчеркнул он.

Азербайджан исходит из своих возможностей, есть настрой на наращивание сотрудничества и увеличение поставок газа в Европу. При этом необходимо технически расширять Трансадриатический газопровод и Южный газовый коридор, так как сейчас они полностью загружены.

"Сегодня Азербайджан напрямую поставляет газ восьми европейским государствам, а всего его используют 12 стран Европы"

– Хикмет Гаджиев

Отдельно он обратил внимание на то, что сотрудничество Азербайджана с Европой в газовой и энергетической сферах "происходит без каких-либо политических подтекстов — это исключительно коммерческий вопрос, чистый бизнес".