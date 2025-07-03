ЕС не верит в возможность налаживания отношений с США

Европейский Союз (ЕС) не верит, что его отношения с США когда-нибудь вернутся на уровень, существовавший до прихода президента Дональда Трампа в Белый дом, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Мы не наивны, и мы не думаем, что наши отношения с США вернутся на тот уровень, на котором они находились раньше"
- Урсула фон дер Ляйен
Она передала, что ЕС продолжает вести переговоры с США и пытается договориться о полном отказе от торговых пошлин, но не выразила по этому поводу никакого оптимизма.
Взамен глава ЕК отметила, что 80% торговли ЕС приходится не на американский рынок, и добавила, что на данным момент Брюссель стремится как можно быстрее укрепить это положение через заключение новых соглашений о свободной торговле с другими странами.