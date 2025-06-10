Вестник Кавказа

ЕС хочет принять новые санкции против России к концу недели

ЕС хочет принять новые санкции против России к концу недели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейский союз рассчитывает принять очередной, 18-й по счету пакет антироссийских санкций к концу текущей недели, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят уже к концу недели, рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам прошедшей сегодня встречи глав МИД государств-членов сообщества.

"18-й пакет будет принят к концу недели"

– Кая Каллас

Кроме того, дипломат рассказала, что Брюссель не оставляет мысль уменьшить потолок цен на нефть, хотя цены на "черное золото" сейчас показывают рост на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Она также сообщила о переговорах с третьими странами, от которых ЕС требует "лишить флага" танкеры, посредством которых перевозится

нефть из России по рыночным ценам, не учитывающим "потолок". Сам Брюссель вносит такие танкеры в свой черный список.

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