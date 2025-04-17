ЕС готовит контрмеры против американского импорта на 100 млрд евро – СМИ

Брюссель рассматривает пакет мер против импорта США на случай реализации Дональдом Трампом планов ввести дополнительные пошлины в 20% на европейский импорт.

В ЕС готовятся дать ответ на американские торговые пошлины. Еврокомиссия намерена разработать контрмеры против импорта из США на 100 млрд евро, сообщают СМИ.

По информации Euractive, меры против Вашингтона рассматриваются как аргумент на переговорах по тарифам с США. Брюссель будет готов реализовать сценарий ответных мер только в том случае, если администрация Вашингтона введет дополнительные пошлины в 20% на европейские товары.

Напомним, что ЕС на 90 дней заморозил планы о введении ответных пошлин против США. Власти Евросоюза обосновали это необходимостью диалога с Вашингтоном.