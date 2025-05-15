Ереван заключил контракт оборонный контракт с Индией на $1,5 млрд

Армения подписала контракты на поставку вооружений с Индией и Францией. Суммарно Ереван заплатит за вооружения иностранным партнерам более $1,7 млрд.

Стали известны детали оборонных контрактов Армении с Индией и Францией, заключенных в течение 2022-2024 годов. Согласно информации Российского совета по международным делам (РСМД), Ереван заплатит Нью-Дели за поставку вооружений порядка $1,5 млрд, с Парижем заключены договоренности на $250 млн.

В рамках соглашений с Нью-Дели Ереван должен получить ракетные системы (РСЗО) Pinaka, противотанковые системы Konkurs, а также минометы и боеприпасы. Контракты также подразумевают поставки 155-мм гаубиц ATAGS, средств борьбы с дронами ZADS, а также систем ПВО Akash.

Франция поставила армянским ВС 24 легкие бронемашины Bastion, а также приборы ночного видения Safran. Также контракты с Францией подразумевают поставку ПЗРК Mistral 3 и самоходных орудий Caesar.