Ереван и Анкара обсудили "Маршрут Трампа"

Армения и Турция обсудили развитие сотрудничества в сфере экономики и логистики. Речь шла также о перспективах "Маршрута Трампа".
Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян провел встречу с главой Минсельхоза Турции Ибрагимом Юмаклы. Переговоры сторон были посвящены углублению сотрудничества, в частности, был затронут проект "Маршрут Трампа" (TRIPP).
По информации армянских СМИ, речь шла также о перспективах запуска сообщения между Карсом и Гюмри. Представители Анкары и Еревана отметили важность развития контактов между странами.
"В ходе встречи обсуждались возможности возобновления железнодорожного сообщения между Карсом и Гюмри, а также новые экономические, логистические и торговые возможности для обеих стран через проект "Маршрут Трампа""
– СМИ