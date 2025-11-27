Вестник Кавказа

Ереван и Анкара обсудили "Маршрут Трампа"

Зангезурский коридор на карте Азербайджана и Армении
© Фото: “Вестник Кавказа“
Армения и Турция обсудили развитие сотрудничества в сфере экономики и логистики. Речь шла также о перспективах "Маршрута Трампа".

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян провел встречу с главой Минсельхоза Турции Ибрагимом Юмаклы. Переговоры сторон были посвящены углублению сотрудничества, в частности, был затронут проект "Маршрут Трампа" (TRIPP).

По информации армянских СМИ, речь шла также о перспективах запуска сообщения между Карсом и Гюмри. Представители Анкары и Еревана отметили важность развития контактов между странами. 

"В ходе встречи обсуждались возможности возобновления железнодорожного сообщения между Карсом и Гюмри, а также новые экономические, логистические и торговые возможности для обеих стран через проект "Маршрут Трампа""

– СМИ

